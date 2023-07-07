Beşiktaş, Daniel Amartey transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk transferini yapıyor.

İMZA PARASI SORUNU KALKTI

Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Kartal, ikili görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.

ALMANYA KAMPINDA TAKIMA DAHİL OLACAK

Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi. 2+1 yıllık kontrat teklif edilen Amartey'in sözleşme içeriğindeki maddelerde kalan küçük birkaç pürüzün de halledilmesinden sonra hafta sonuna kadar imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor.