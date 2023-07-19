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Spor

Beşiktaş, David Okereke transferinde vites yükseltti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cremonese'de forma giyen David Okereke için harekete geçti.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Beşiktaş, David Okereke transferinde vites yükseltti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına takviye için David Okereke transferinde atağa geçti.

İtalya Serie B takımlarından Cremonese'nin 25 yaşındaki Nijeryalı golcüsünü isteyen Beşiktaş, yeniden masaya oturmaya karar verdi.

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

Beşiktaş, David Okereke ile yıllık 1,5 milyon euro maaş karşılığında anlaşma sağlarken, sıra Cremonese'nin ikna edilmesine geldi.

İtalyan basını, Burnley'nin de gündeminde olan David Okereke için Beşiktaş'ın 4 milyon euro'luk resmi teklif yaptığını ancak bu rakamın kabul edilmediğini duyurdu.

Cremonese'nin David Okere için 6 milyonluk euroluk bir teklifi kabul edeceği duyurulurken, Beşiktaş'ın İtalyan ekibiyle kısa süre içerisinde yeniden görüşeceği öğrenildi.

DAVİD OKEREKE KİMDİR?

Siyah-beyazlıların kanat forvet adaylarında ilk sırada olan David Okereke, profesyonel kariyeri boyunca 7 farklı takımda görev aldı. Asıl mevkii santrfor olan 25 yaşındaki oyuncu bu periyotta oynadığı 240 karşılaşmada 55 gol atarken, de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 maç çıkan Nijeryalı yıldız, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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