İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0214
  • EURO
    29,7206
  • ALTIN
    1680.47
  • BIST100
    7448.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, David Okereke'nin peşini bırakmıyor
Spor

Beşiktaş, David Okereke'nin peşini bırakmıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, David Okereke'nin peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlılar Nijeryalı forvet için yeniden devreye girdi.

Sabah8 Ağustos 2023 Salı 11:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, David Okereke'nin peşini bırakmıyor
ABONE OL

Beşiktaş'ta David Okereke defteri yeniden açıldı. Bir süre önce Nijeryalı forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi.

İtalya Serie B takımlarından Cremonese'de forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu için revize bir teklif sunulduğu belirtildi. Bu iddia ise Okereke'nin ülkesi Nijerya'dan geldi.

SON TEKLİF 3 MİLYON

Nijerya basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Cremonese ile görüştüğünü, İtalyan ekibinin 6 milyon euro istediğini yazdı. Çizme kulübünün, Club Brugge'den aldığı oyuncudan mutlaka kar etmek istediği belirtilen haberde Beşiktaş'ın ise son olarak 3 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Okereke'nin de İtalya dışında oynamaya sıcak baktığı belirtilen haberde Beşiktaş'ın oyuncu için önemli bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi.

38 MAÇA ÇIKTI

Getiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 resmi maça çıkan David Okereke bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.