Beşiktaş, David Okereke'nin peşini bırakmıyor

Beşiktaş'ta David Okereke defteri yeniden açıldı. Bir süre önce Nijeryalı forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, bir kez daha girişimlere başladığı kaydedildi.

İtalya Serie B takımlarından Cremonese'de forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu için revize bir teklif sunulduğu belirtildi. Bu iddia ise Okereke'nin ülkesi Nijerya'dan geldi.

SON TEKLİF 3 MİLYON

Nijerya basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Cremonese ile görüştüğünü, İtalyan ekibinin 6 milyon euro istediğini yazdı. Çizme kulübünün, Club Brugge'den aldığı oyuncudan mutlaka kar etmek istediği belirtilen haberde Beşiktaş'ın ise son olarak 3 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Okereke'nin de İtalya dışında oynamaya sıcak baktığı belirtilen haberde Beşiktaş'ın oyuncu için önemli bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi.

38 MAÇA ÇIKTI

Getiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 resmi maça çıkan David Okereke bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.