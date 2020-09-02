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Spor

Beşiktaş DeAndre Yedlin'i istiyor

Beşiktaş Gökhan Gönül'ün ayrılışının ardından sağ bek arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlılar Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'i transfer etmek istiyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 21:48
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Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Davide Santon'dan istenen cevabın alınamamasınına rdından rota Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirildi. Ortacizgi.com'da yer alan habere göre, Yedlin Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Oyuncunun Premier Lig ekibiyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla siyah beyazlıların bonservis konusunu nasıl çözeceği konusunda soru işareti var.

TOTTENHAM'DAN 6 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Yedlin geçen sene Newcastle formasıyla toplam 20 maça çıktı ve Siyah Beyazlı ekip adına 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da bir başka Premier Lig ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilmişti.

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