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Spor

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

16 Mayıs 2024 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı ve şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

19 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 27 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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