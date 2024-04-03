Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, Başakşehir'e yenilmesi halinde ise 2021-2022 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 11, 12, 13 ve 14. haftalarda oynadığı maçlardan puansız ayrılmıştı.

İKİ FUTBOLCU SAKAT, 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Al-Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu da RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile yapılacak müsabakada oynayamayacak.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ GALİBİYETTEN FAZLA



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.

"Kara Kartal" bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.