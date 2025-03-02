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Spor

Beşiktaş deplasmanda kayıp

OGM Ormanspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 67-56'lık skorla mağlup etti.

AA2 Mart 2025 Pazar 16:08 - Güncelleme:
Beşiktaş deplasmanda kayıp
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı 67-56 yendi.

OGM Ormanspor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 23, Burke 19, Berger 13, Aokuso 12, Epoupa, Duygu Özen, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz

Beşiktaş: Winterburn 10, Peterson 10, Melek Uzunoğlu 14, Lazic 3, Krajisnik 11, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Elif Bayram, Gizem Başaran Turan 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 35-25

3. Periyot: 49-47

  • OGM Ormanspor
  • Beşiktaş
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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