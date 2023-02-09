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Spor

Beşiktaş deprem bölgesine bir uçak dolusu malzeme gönderecek

Beşiktaş Kulübünün depremzedelere yönelik yardım kampanyasında çalışmalar sürüyor.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Beşiktaş deprem bölgesine bir uçak dolusu malzeme gönderecek
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta deprem yardım merkezi oluşturdu. İlk günden itibaren gelen yardımlar burada toplanıp, bölgeye ulaştırılması amacıyla tırlara yükleniyor.

Beşiktaş Kulübü Stadyum ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, stattaki yardım faaliyetleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Depremin yaşanmasının ardından yönetim kurulu olarak toplandıklarını ve kriz masası oluşturduklarını ifade eden Sürmen, AFAD'la temasa geçerek ilk günün akşamında bölgeye 40 iş makinesi ile 4 tanker yakıt gönderdiklerini belirtti.

Dernekler, taraftarlar ve yönetim kurulu olarak yardım çağrısında bulunduklarını hatırlatan Bilgihan Sürmen, şunları söyledi:

"İlk gün 2 tır battaniye, 2 tır kömür, 2 tır karışık kıyafet, 2 tır su gönderdik. Dün 6 tır malzeme yolladık. Derneklerimizin faaliyetlerini de sayarsak hemen hemen 50 tıra yakın malzeme gönderdik. Bu iş artık milletin işi. Herkesin millete karşı olan sorumluluğu bu. Rahat yataklarımızda yatarken kalplerimizin rahat etmesi için çalışıyoruz. Bugün de uçak tutmayı planlıyoruz. Akşam havalimanına sevkiyat yapıp, sabah da bir uçak malzemeyi bölgeye göndermek istiyoruz."

Beşiktaşlı taraftarların 2 gün önce bölgeye gittiğini de aktaran Sürmen, "Beşiktaş çadır kenti kuruldu. Sıcak yemek dağıtmaya başladılar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarından haber bekleyenlere iyi haberler gelmesini diliyorum. Kelimelerin tıkandığı yerdeyiz. Buraya gelemeyen arkadaşları Fenerbahçe, Galatasaray statlarına gönderiyoruz. Onlar da buraya geliyorlar. Bu artık sosyal sorumluluk işi. Tüm vatandaşlarımız elindekini, cebindekini veriyor. Hiçbir şey yapamayanlar kan veriyor. Kızılay buraya kan verme noktası kurdu. Millet olarak büyük bir fedakarlık içindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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