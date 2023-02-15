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Spor

Beşiktaş depremzedeler için dünya devlerini getirecek

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için yaz aylarında Avrupa'nın dev kulüplerinin yer alacağı bir hazırlık turnuvası düzenleyecek.

15 Şubat 2023 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
Beşiktaş depremzedeler için dünya devlerini getirecek
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Beşiktaş Kulübü, tüm ülkemizi yasa boğan depremin ardından bölgenin yaralarını sarmak için büyük çaba sarf ediyor.

Fanatik'in haberine göre; siyah-Beyazlılar, Avrupa'nın dev kulüplerinden biriyle yardım maçı yapmak için girişimlere başladı.

Bu doğrultuda Almanya'dan Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Valencia, İtalya'dan İnter, İngiltere'den; Tottenham ve Manchester United'la temas kurulma kararı alındığı bildirildi.

Plana göre İstanbul'da oynanacak olan yardım maçının tüm gelirleri deprem bölgesine ulaştırılacak.

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