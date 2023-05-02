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Spor

Beşiktaş, depremzedeler için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan ekiplerinden Sabah FK ile Bakü'de özel maçta karşılaşacak.

2 Mayıs 2023 Salı 18:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, depremzedeler için sahaya çıkıyor
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Beşiktaş, depremzedelere yardım amacıyla Bakü'de Sabah FK ile dostluuk maçı yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş ile Sabah FK arasındaki müsabaka 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar daha önce de depremzedeler için İstanbul'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmişti.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak.

13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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