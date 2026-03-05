İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve 10 puanla ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takımda gözler derbiye çevrildi.

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda minyatür kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

