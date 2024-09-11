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Spor

Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam ediyor

Teknik direktör Giovanni van Brockhorst yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Beşiktaş derbi hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmana milli takım kamplarından dönen Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku katılmadı.

Beşiktaş, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • Beşiktaş
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  • Trabzonspor maçı

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