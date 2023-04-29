Beşiktaş derbi mesaisini tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları sonrasında çift kale taktik maçla idmanı bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, Süper Lig'de 62 puanla .sırada yer alırken son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.