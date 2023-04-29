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Spor

Beşiktaş derbi mesaisini tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
Beşiktaş derbi mesaisini tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları sonrasında çift kale taktik maçla idmanı bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, Süper Lig'de 62 puanla .sırada yer alırken son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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