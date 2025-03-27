Beşiktaş derbi mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.