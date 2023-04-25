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Spor

Beşiktaş derbi mesaisine devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

AA25 Nisan 2023 Salı 21:04 - Güncelleme:
Beşiktaş derbi mesaisine devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip yarın sabah yapacağı idmanla derbi maçın çalışmalarını sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon oynadığı 30 resmi maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 62 puan topladı ve ligde 3. sırada yer aldı.

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