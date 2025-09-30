İSTANBUL 21°C / 12°C
  Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı! Dolmabahçe'de 3 gollü zafer
Spor

Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı! Dolmabahçe'de 3 gollü zafer

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Cerny ve Jota Silva siyah beyazlılarda ilk gollerini attı. İşte detaylar...

30 Eylül 2025 Salı 09:00
Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı! Dolmabahçe'de 3 gollü zafer
Cerny ve Jota, Beşiktaş'ta ilk gollerini kaydetti... Petkovic'in 36'daki röveşatası az farkla kaçtı. Abraham sakatlık geçirdi, yerine Jota Silva girdi.

Kayseri maçını 4-0 kazanan Beşiktaş bunun moraliyle Kocaelispor karşılaşmasına baskılı başladı. Deplasman ekibi; Orkun, Rafa ve Cerny üçlüsünü tutmakta zorlandı. Rafa; oluşumunu hazırladığı pozisyonda Abraham'ın attığı pasla perdeyi açtı. Cerny ise açılan kalecinin hatasını kollayıp skoru 2-0'a getirdi. Abraham ve El Bilal ceza sahası içinde savurgan davrandı. Kocaeli, Petkovic önderliğinde oyuna cevap vermeye çalıştı. İkinci devreye ise Beşiktaş daha durgun çıktı. Tayfur Bingöl'den uyarı golü geldi; Kaptan Mert'in hatası oldu. 60-70 arası Beşiktaş baskısı vardı ama bitirici yoktu. Kocaelispor, ceza sahasına birçok kez rahatça geldi ama kalite eksikliği hissedildi. Son dakikada Jota ile gelen gol Kartal'daki gerilimi bitirdi.

