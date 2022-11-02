İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6226
  • EURO
    18,4431
  • ALTIN
    992.409
  • BIST100
    4089.8
Spor

Beşiktaş derbi taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

IHA2 Kasım 2022 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Beşiktaş derbi taktiğini çalıştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İdmanı Asbaşkan Emre Kocadağ, Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan ile TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti. Antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın sabah 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.