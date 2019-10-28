Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı.

Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12'ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

- Evinde Galatasaray'a yine geçit vermedi

Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a bir kez daha geçit vermedi.

Evinde Galatasaray'a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ardından rakibiyle oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sarı-kırmızılı ekibi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki ilk derbi maçını ise 2-2 berabere tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki son üç Galatasaray maçında ise 3-0, 1-0 ve 1-0'lık galibiyetler elde etti.

Beşiktaş, Galatasaray ile evinde oynadığı son 5 maçta 9 gol atıp 3 gol yedi. Siyah-beyazlı takım, son derbi maçında Galatasaray gol izni vermedi.

- Son 11 maçtaki 6. galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynadığı son 11 maçta 6. kez kazandı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 maçı ise berabere tamamladı.

Bu 11 maçta rakibine 12 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 10 gol gördü.

- İç sahada yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 16 maça çıkardı.

Vodafone Park'ta son olarak Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu yenilginin ardından 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki 11. puanını elde etti. Deplasmandaki 4 maçta sadece bir puan alabilen siyah-beyazlı ekip, evindeki 5 maçta ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı.

- Sahasında yine iyi savunma

Siyah-beyazlı ekip, evinde yine iyi savunma yaptı.

Vodafone Park'taki lig maçlarında sadece Çaykur Rizespor (1-1) ve Medipol Başakşehir (1-1) karşılaşmalarında gol yiyen Beşiktaş; Göztepe (3-0), Aytemiz Alanyaspor (2-0) ve Galatasaray (1-0) maçlarında gole izin vermedi.

- Umut Nayir'dan gollere devam

Beşiktaş formasıyla ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, Braga maçında olduğu gibi derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı oyuncu, 69. dakikada Caner Erkin'in güzel ortasında meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi.

Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü maçında gol atan Umut, ilk derbi golüne de imza attı.

- Caner Erkin cezalı

Derbi maçta sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Caner, cezası nedeniyle 10. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

- Maç sonrası büyük sevinç

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde sevinç yumağı oluşturan oyuncular, tek tek tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

Beşiktaş'ın tek golünü atan Umut Nayir ise taraftarlara üçlü çektirdi.