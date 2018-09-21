Beşiktaş derbisi Cocu ve bazı futbolcuların son şansı

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, takımının yediği goller sonrası yıkıldı. Dün itibariyle Zagreb’e gelen Ali Koç, mağlubiyet sonrası çok üzüldü. Başkan Ali Koç, tribünde de adeta kahroldu.

ROTASYONLU KADRO

Fenerbahçe’de Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkan ilk 11’de değişiklikler göze çarptı. Teknik direktör Cocu’nun son Atiker Konyaspor maçında tercih ettiği kadroda rotasyon oldu.

Sarı-Lacivertlilerde Reyes ve Frey gibi isimler ilk 11’e alındı. Forvet hattında Frey’in yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Cocu’nun Beşiktaş derbisi öncesi bazı önemli oyuncularını dinlendirdiği gözlemlendi.

COCU'NUN SON ŞANSI DERBİ

Maç boyunca savunma hataları yapan, her geçen dakika rakibi cesaretlendirip üst üste golleri kalesinde gören Fenerbahçe, ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Şimdi gözler Beşiktaş derbisinde. Hem teknik direktör Cocu hem de oyuncuların tek çaresi, pazartesi günü Kadıköy’de kazanmak. Aksi takdirde Başkan Ali Koç radikal kararlar alabilir.

SADECE COCU DEĞİL

Kötü senaryoda Cocu ile yolların ayrılması bir yana takımdaki bazı isimler de kadro dışı kalabilir. Kısacası Fenerbahçe için kırılma noktası Beşiktaş derbisi olacak. Pazartesi günkü sonuca göre yol haritası yeniden şekillenecek.