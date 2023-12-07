Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic, 15. haftada ezeli rakipleri Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları derbi maçı iple çekiyor. Büyük karşılaşmalarda fark yaratan Sırp yıldız, Kanarya'nın en büyük kozlarından biri olacak.

DERBİLERİN SİHİRBAZI

Hollanda Ligi'nde Ajax forması giyerken Eredevise'deki en ciddi rakipleri PSV ve Feyenoord'a karşı üstün bir performans gösteren Tadic, futbolseverlerin de beğenisini kazanmıştı. PSV'ye karşı 24 maçta 3 gol atan Tadic, 8 de asist yapmayı bildi. Ayrıca Feyenoord karşılaşmalarında ise 19 maçta boy gösteren yıldız oyuncu, 9 kez fileleri havalandırdı ve 8 de asist katkısıyla öne çıktı. PSV ve Feyenoord maçlarında toplam 43 maçta oynayan Sırp futbolcu, 12 gol atıp, 16 da asist katkısıyla öne çıktı.

TRABZON'A 2 GOL ATTI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 14 maçta 6 gol, 5 asist kaydeden Tadic, Trabzonspor ile Kadıköy'de oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri mücadelede 2 gol kaydetmişti. 9 Aralık Cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden biri olan Tadic'in, UEFA Konferans Ligi'nde de 11 maçta 4 golü bulunuyor.