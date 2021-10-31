star.com.tr 31 Ekim 2021 Pazar 18:28 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 18:36

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde maçtan önce yedek kulübesinde verdiği görüntü çok konuşulan sarı-kırmızılı oyuncu Aytaç Kara, tekrar gündemde. Fatih Terim, Aytaç Kara'yı Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna almadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇOK KONUŞULDU

Geçen hafta Beşiktaş derbisinde tek başına oturan ve yaklaşık 20 dakika telefonuyla ilgilenen Aytaç'ın moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti. Aytaç Kara, derbide forma şansı bulamamıştı.

AYTAÇ KARA, BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 7 maçta şans bulan Aytaç Kara, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç'ın Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

