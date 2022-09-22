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Spor

Beşiktaş derbiye günde çift idmanla hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

DHA22 Eylül 2022 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
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Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışması sonrası dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan kanseri yenen 14 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Barış Altun, siyah-beyazlı ekibin idmanını izledi ve oyunculardan imzalı forma alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Günün salonda gerçekleştirilen 2'nci antrenmanı ise denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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