Beşiktaş'ta devre arası operasyonu! 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi, ocak ayında başlayacak transfer dönemi öncesinde hareket planını belirledi. Yeni takviyelere ek olarak takımdan gönderilecek isimleri de seçen Siyah-Beyazlılar'ın, 7 isim konusunda karar kıldığı belirtildi.

İlk olarak kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ı satış listesine koyacak olan yönetimin, Almanya Bundesliga'dan talipleri bulunan futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, son dönemdeki kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken Oğuzhan Özyakup'la da ayrılığın düşünüldüğü bildirildi.

ARAP ÜLKELERİ HAZIR

Kulüple olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ryan Babel'in yeni kontrat için 4 milyon Euro'luk maaşta diretmesi sebebiyle Hollandalı futbolcu da transfer listesine eklenecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden olan Adriano'yla da ayrılığa sıcak bakan yönetim, Brezilyalı futbolcu için Japonya, Suudi Arabistan ve Katar Ligi'nden takımlarla masaya oturmaya hazır...

HÜCUM HATTI SİL BAŞTAN

Kara Kartal'ın ayrılık hedeflediği isimler arasında forvet hattındaki 3 isim de yer alıyor... Ocak'ta hücum hattını baştan yaratmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, Cyle Larin'i bir Süper Lig ekibine kiralık verip; Mustafa Pektemek ve Vagner Love'ı da bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

Love için Brezilya ekibi Santos, Pektemek için de birçok Süper Lig ekibinin hazır olduğu biliniyor...