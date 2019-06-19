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Beşiktaş, Diego Laxalt peşine düştü

Futbolcuların alacaklarını yatıran Beşiktaş, bir yandan da transfer arayışlarına devam ediyor.

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Siyah Beyazlılar, sol beke Caner Erkin’in alternatifini arıyor.
 
Sözleşmesi sona eren Adriano’ya yıllık 1 milyon 200 bin euro'dan yeni bir sözleşme öneren yönetim, Brezilyalı futbolcudan olumsuz cevap almıştı.
 
Sol bek için ortaya çıkan son isim ise Diego Laxalt...
 
Genoa’dan 14 Milyon euro'ya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İtalya ligi'nde 20 maçta forma giydi.
 
2022’ye kadar Milan’la sözleşmesi olan Uruguaylı futbolcu, menajerler tarafından kiralık olarak siyah beyazlı ekibe önerildi.
 
Beşiktaş, Laxalt'a yıllık 2 Milyon euro önermeyi düşünüyor.
 
TRT Spor
 

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