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Spor

Beşiktaş Disiplin Kurulu kararını verdi! İki isim için ihraç kararı

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 20:43 - Güncelleme:
Beşiktaş Disiplin Kurulu kararını verdi! İki isim için ihraç kararı
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12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Disiplin Kurulu Toplantısında yaşanan olaylar ilgi disipline sevk edilen Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat hakkında karar çıktı.

İHRAÇ EDİLECEKLER

Sabah'ın haberine göre, Disiplin kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeleri yapılan son toplantıda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat hakkında kulüpten ihracına kararını onaylanması için yönetime gönderdi.

Yönetim, kararı onayladığı takdirde Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.

  • Hasan Arat
  • Tevfik Yamantürk
  • ihraç kararı

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