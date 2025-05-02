12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Disiplin Kurulu Toplantısında yaşanan olaylar ilgi disipline sevk edilen Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat hakkında karar çıktı.

İHRAÇ EDİLECEKLER

Sabah'ın haberine göre, Disiplin kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeleri yapılan son toplantıda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat hakkında kulüpten ihracına kararını onaylanması için yönetime gönderdi.

Yönetim, kararı onayladığı takdirde Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.