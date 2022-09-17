Beşiktaş, divan kurulu başkanını seçiyor

Beşiktaş'ta olağan Divan Başkanlık Seçimi başladı. Vodafone Park'ta gerçekleşen seçim öncesinde kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kongre başladı.

Kongre divan başkanlığına seçilen Ahmet Akpınar, kongre öncesinde 3 başkan adayını da kürsüye davet ederek birlikte poz vermelerini istedi. Adayların kürsüye çıkışı alkışlarla karşılandı. Annesi vefat eden Divan Kurulu Üyesi Nazmi Koca, cenazesi nedeniyle oyunu erken kullanmak istedi. Divan Kurulu Üyeleri'nin oylarına sunulan bu durum, oybirliğiyle kabul edildi ve Nazmi Koca, oy verme işlemini önden gerçekleştirdi.

TEVFİK YAMANTÜRK: "DÜN NE SÖYLEDİYSEK, SEÇİLİRSEK AYNEN DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş'ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde adaylar, üyelere seslendi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, göreve gelmeleri durumunda dün ne söyledilerse, yarın da aynı şekilde devam edeceklerini ifade etti.

Beşiktaş'ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde adaylar üyelere seslendi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, göreve gediklerinde 'Önce huzur' dediklerini ve bunu başardıklarını ifade ederek "Huzuru hiç bozmadık, görev verilirse yine bozmayacağız. Gördüklerimizi, bildiklerimizi de uygun dille yönetime anlatacağız. Toplumlar ve cemiyetler kurallarla yönetilir. Bunların dışına da kimse çıkamaz. Biz de Beşiktaşımızda bu kuralların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mali konulardaki tutumumuz devam edecek. Takip eden üyelerimizin düşüncelerimizi iyi bildiğini biliyoruz. Dün akşam ne söylediysek, seçilmemiz durumunda aynı şekilde devam edeceğiz ve popülist yaklaşımda bulunmayacağız. 2 dönem görev aldık. Devam derseniz, arkadaşlarımla berber devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

AYDOĞAN CEVAHİR: "YALÇIN KARADENİZ'E ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIKLAR YAPILDI"

Adaylardan Aydoğan Cevahir, başkan adaylığındaki rakiplerinden Yalçın Karadeniz'e çok büyük haksızlıklar yapıldığının altını çizdi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Cevahir "Divan Kurulu'nun önceki yıllarda listesi vardı ama son 10 yıldır Divan Kurulu'na katılanların bilgilerini alamadık. Böyle olunca iletişim sağlayamıyorsunuz. Mevcut başkan, iktidarda olduğu için gerekli bilgilendirmeyi yaptı ama ben ve Yalçın Karadeniz bunu yapamadık. Burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yalçın bey bizim abimiz. Babamın dostudur. Kendisinin hizmetleri tartışılmaz. Çok büyük haksızlıklar yapıldı kendisine. Yalçın Karadeniz kısa bir süre de olsa kulüpte başkanlık yaptı. Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Dünyanın her yerinde Beşiktaşlı var. Beşiktaş'ın böyle bir efsane ismi Yalçın Karadeniz'e çok büyük adaletsizlik yapıldı. Siz bu insanı kulüpten nasıl ihraç ediyorsunuz. Buna dur diyemediler mi? Bu değerler kolay kazanılmıyor. O haklılığını ortaya koydu ve bugün burada. Beşiktaş'ın sağduyusu kazanacak ve kazanan Beşiktaş olsun" açıklamasını yaptı.

YALÇIN KARADENİZ: "YENİDEN BU GÖREVİ YAPMAK İÇİN KARŞINIZDAYIM"

Eski başkanlardan Yalçın Karadeniz ise yeniden bu görevi yapmak istediğini aktardı.

Yalçın Karadeniz, yeniden divan kurulu başkanlığına aday olurken, geçmişte yaşanan süreçlerle ilgili çok fazla konuşmak istemediğini ifade etti. Süreci herkesin iyi bildiğini söyleyen Karadeniz, "Bütün divan kurulu üyeleri, şahsıma yaşatılan süreci çok iyi biliyor. Bu süreci tekrar anlatarak, sizleri üzmek istemiyorum. Sizlerin temsilcisi olarak gururla sürdürdüğüm divan başkanlığını yeniden yapmak için karşınızdayım. Bu seçim gününde gerekeni yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu. Yalçın Karadeniz, konuşmasının ardından listesindeki isimleri tanıttı. Açıklamaların ardından o kullanma işlemine geçildi.