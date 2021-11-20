Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman yuhalandı!

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:30

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, kendisi ile ilgili iddialara cevap verdi.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Orman, "Bu zamana kadar gelmedin diye bazı söylentiler oldu. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan beri ikinci divan toplantısı bu. Bir öncekine gelmek istiyordum ama sezon başıydı. Takıma zarar vermemek için katılmadım. Birçok büyüğüm beni arıyor 'Niye gelmedin, cevap ver' diye söylüyorlar. Ben kimsenin taşeronu değilim. Hepimiz divan kurulu üyesiyiz. Fikri olan gelsin burada fikrini söylesin. Kimsenin ifadelerini burada kullanmak gibi bir niyetim yok." diye konuştu.

Beşiktaş başkanlığının zor bir görev olduğunu kaydeden Orman, "Senelerce başkanlık yaptım. Başkanlığın, yönetim kurulu üyeliğinin ne demek olduğunu iyi bilirim. Şu anki yönetim kurulunun işi zor. Döviz almış başını gidiyor. Bir sürü yabancı oyuncu var. Ben bunların içinden geldim. Uykusuz geceler geçirdim. Dışarıdan kolay gözükür ama zordur. Divan toplantıları hesap sorulacak yerler değildir. Akil insanların yönetim kuruluna fikir verdikleri yerdir. Mali kongrede bunlar açık açık konuşulur. İki defa konuştum basında. Sayın Başkan geçen seferki divan toplantısında benle alakala çok konuşmadığını söyledi ama izledim, 35 kere benimle ilgili konuşmuş. Benim Beşiktaş'ı germek gibi bir niyetim yok ama damarıma basılınca üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"İTİBARIMLA OYNAMAK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Yönetim kurulunun, Beşiktaş Futbol AŞ'nin kendi dönemini ibra etmediğini hatırlatan Orman, şunları söyledi:



"İbra etmeyen kim, yönetim kurulu, Beşiktaş adına A.Ş'de ibra etmedi. İbra etmezseniz gidersiniz mahkemeye. Mahkemeye de gidilmedi. Benim itibarımla oynamak kimseye bir şey kazandırmaz. Büyüklerimizden böyle şeyler görmedik. Senelerdir buralara gelirim. İlk defa bir başkan ayrıldıktan sonra divan kurulu toplantısına geliyor. Daha önce başkanlık yapmış insanların yönetim üzerinden bazı ağırlıkları alması lazımdır. Bize yakışan odur. Yönetim kurulunun görevi de camiayı toparlamaktır. Tenkitler, tartışmalar Beşiktaş için olmuştur. Bunlara ne gerek var. Bundan bir kazanç olsa yapalım. Suni gündemlerle 'O onu dedi, bu bunu dedi' gibi şeyler, Beşiktaş'a yakışan şeyler değildir."

"BANA YAPTIRILDIĞI GİBİ KÜFÜRLER ETTİRMEM"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin muhalefetin kendileri aleyhine algı operasyonları yaptığını yönündeki açıklamaları ile ilgili de konuşan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başkan 'Muhalefet şöyle yapılıyor böyle yapıyor' diye konuşuyor. Kim bu muhalefet, ben miyim? Ben bu işlere girmem. Bana yaptırıldığı gibi küfürler ettirmem. Başkanken de bugünken de. Sosyal medyadan muhalefet bombardıman yapılıyor deniyor. Kim bunlar? Bana çok yapıldı, bilelim bunları. Kim yapıyor bu algı operasyonlarını? Ben bundan çok çektim, bu yönetim çekmesin. Bunlar kimse açıklanırsa mutlu olacağım. Toplantılar yapılıyor diyorlar, kim yapıyor. Ben birisini aramışım da yönetim şöyle yapmış böyle yapmış diye kimle konuşmuşum. Doğru şeyler değil bunlar. Kabadayılara telefon açtırılmış deniyor. Kimmiş onlar? İktidar olmak, Beşiktaş'ta başkanlık kıskanılan bir şeydir. Bizim zamanımızda da başımıza gelmiştir. Bunlar bel altıdır, Beşiktaşlılara yakışan şeyler değildir. Ben çektim bu arkadaşlarımıza çektirmeyelim. Hep beraber bunları düzeltelim."

"TAKDİR EDİLECEKKEN BU DEDİKODULARI HAK ETTİK Mİ?"

Borcun yükselmeden mevcut seviyelerde kalmasının sebebinin kendisi olduğunu aktaran Orman, şunlar kaydetti:

"Raporun açıklanacağını duydum sevindim. Bu stat için ne emekler döktüm. Takdir edilecekken bu dedikoduları hak ettik mi? Yeni gelen yönetim süre alabilmek için eski ile alakalı konuşur. Bunlar olur mu olur, biraz duymazsınız geçer ama 3 sene oldu artık. Biz Beşiktaş'ı alırken başkanla beraberdik. Bu borcun kapatılması için ya sermaye koyacağız ya mal satacağız ya da Beşiktaş büyük kar elde edecek. Kar etmesi için giderini kısması lazım. Taraftar buna müsaade etmiyor. Transfer yapılmamış olsaydı bugün yönetim kurulu da tenkit edilecekti. Dolayısıyla kulübü küçültemiyorsunuz. Sermaye koyan yok, mal da satılmıyor. Biz bu borcu yüzdürdük. Ben Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolarla almadım, 330 milyon dolar borçla aldım ben bu kulübü. Bu borcun buralarda durmasının sebebi benim. Gitmeden bütün borcu Türk lirasına çevirdim. Ziraat Bankasıyla yapılan anlaşmayla bütün borcu TL yaptık. Yüzde yüz borcumuz kurdan artmış olacaktı bunu yapmasak. O işin başına kulüpler birliği başkanı olarak şu anki CEO Seçil Bey'i koymuştum. Biz de biliyorduk 5 senede dönmeyeceğini. Bunun 10 seneye çıkacağını biz de biliyorduk. Krediler alındı şimdi. O çalışmalarda ne emeğimiz var. Başkan ödemeler yaptı menajerlere deniyor. Biz 6 sene üstünde Seçil Bey'le çalıştık. 100 lira ödeme yaptırmış mıyım? Hangi menajere ödeme yaptırmışım? 11 daire aldık Beşiktaş'a. Kötü mü ettik? Ben bunların takdir edilmesini beklerken sanki başka bir yere hizmet ettim. Sanki Gavuristan'dan geldim buraya. Sizler beni buralara getirdiniz. Bu işlerde Ahmet Bey'in hizmet var mı var. Kendi inkar ediyor ama."

Kendi döneminde yapılan transferlerle ilgili eleştirilere de cevap veren Orman, "Ljajic ilk geldiğinde iyi oynadı. Biz de transfer ettik. Bu sene Ghezzal transfer edildi. Bu sene geçen seneki gibi oynamıyor. Kötü mü yaptı yönetim, hayır doğrusunu yaptı. Vida'ya para verildi deniyor, Ghezzal'a ne verildi. Beşiktaş'ın altyapısından oyuncular çıktı. Kim buldu, kim yetiştirdi onları. Altyapı binalarını kim yaptı?" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERİLECEK ÇOK ŞEY VAR AMA GERMEYELİM ORTALIĞI"

Eski yöneticilere bilet verilmediğini iddia eden Orman, "Biz yaptığımız binalara eski başkanların adını verdik. Yıldırım Demirören'in de Serdar Bilgili'nin de adını verirdim ama henüz ölmedikleri için veremedik. Şimdi arkadaşlarım arıyor eski yöneticilere bilet verilmiyor. Yok o oradan girdi, buradan girdi. O onunla yemek yedi, bu bununla beraber gitti. Beşiktaş böyle küçük işlerle uğraşmaz. Bunlar küçük adamların işi. Burası büyük Beşiktaş. Kavgalar olmuş, bunları unutalım. Beşiktaş'a hizmet için gelindi hizmet için devam edilsin. Söylenecek, cevap verilecek çok şey var ama germeyelim ortalığı. Bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Tehdit olarak algılanmasın ama benim arkadaşlarımın şahsiyeti ile ilgili konuşulduğu müddetçe aynı şekilde cevap vereceğim." diye konuştu.

Orman siyah-beyazlı kulübün Fulya'da bulunan Şan Ökten Tesisleri'ni yaptırmak istediğini kaydederek, "Beşiktaş'ın iki kulesi var. Üstüne bir kartal yaptırmak istemiştim ama Anıtlar Kurulundan müsaade alınması lazım. Başkan da çok istemişti ama yoğunluktan dolayı onun peşinden gidemedik. Yönetim, Anıtlar Kurulundan başvurusunu yapsın heykelini ben yaptırayım. Şan Ökten'i yıktık. Kulübün durumu ortada, kulübe yük olmadan onu yapalım biz de destek olalım. Şantiyesinde çalışırım dert etmem." dedi.

Orman, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçından sonra fikstürünün rahatlayacağını söyleyerek, "Daha işin başındayız. Sezon sonuna daha çok var. Daha işin başındayız. Yürüyecek çok maç var." dedi.

FİKRET ORMAN'A TEPKİ

Konuşmasının ardından, salondan ayrılan Fikret Orman, divan kurulu üyeleri tarafından yuhalandı. Orman kendisine cevap niteliğindeki açıklamaları beklemeden toplantıdan ayrılırken, salonda kısa süreli tartışmalar yaşandı.