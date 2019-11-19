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‘Beşiktaş diz çökmez’

İlk haftalarda alınan başarısız sonuçlar için “Futbolcular beni tanımıyordu, ben de futbolcuları” diyen Avcı “Şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Beşiktaş her zaman zirveye oynayacak” dedi.

  • Star Spor
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SEZON başı üst üste alınan sonuçlardan sonra kariyeri tartışmaya açılan ve taraftarların istifaya davet ettiği Abdullah Avcı, bugün gelinen noktadan çok mutlu. Beşiktaş’ın her zaman şampiyonluk yarışının içinde olacağını belirten Avcı “Kötü günler geride kaldı. İlk başlarda puan cetevelinin alt sıralarındaydık. Ama bugün üst sıralardayız ve liderle aramızda üç puan fark var. Beşiktaş hiçbir zaman diz çökmez, pes etmez. Sonuna kadar zirveyi kovalar. Bu sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

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Fikret Orman’ın seçim kararı almasından sonra camiada bir boşluk doğduğunu, Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinden sonra camianın tekrar birlik içine girdiğini belirten Avcı şöyle devam etti: “Sayın başkan ve yönetim kurulu, Ümraniye’ye ilk geldiklerinde bize büyük destek verdiler. Futbolcuların maddi sorunlarını çözdüler. Oyuncu topluluğu da daha çok sahanın içinde kaldı. Bu da futbola olumlu yansıdı. Ara transferde bir kaç bölgeye transfer düşünüyoruz. Eksik taraflarımızı takviye edeceğiz..”

KADRODA BİRÇOK YILDIZIM VAR

SAHAYA sürdüğü veya sürmediği oyuncuları “Yıldız ya da değil” diye ayırmadığını söyleyen Avcı “Her maçın rengi ayrıdır. Benim felsefem rakibe göre oyun şeklidir. Bazen haksız eliştirilere uğruyorum. Hep aynı taktikle çıkıyor. Çok pas oyunu oynatıyor diye. Bunlara katılmıyorum. Sahaya sürdüğüm oyuncu aynı olabilir ama taktiksel olarak farklı oynuyoruz. Bazen taraftar ya da yorumcular bunu sezemiyorum. Böyle olunca da farklı bir algı oluşuyor. Bakın son 5 maçata, aldığımız sonuçlara. İlk 11’de yer alan oyuncularımın çoğu aynı. Galibiyetler birbiri ardına gelince takımın özgüveni arttı. Hızlıca zirveye doğru yükseldik. Bunun devamını da getireceğiz” dedi.

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