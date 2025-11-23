Beşiktaş, Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 6. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip; ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA YİNE PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybıyla ayrıldı.

Gençlerbirliği maçında öne geçen golü attıktan sonra rakibine mağlup olarak 3 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçında da 3 puan bıraktı.

Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında da öne geçmesine rağmen rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlıların öne geçip puan bıraktığı son maç Samsunspor müsabakası oldu.