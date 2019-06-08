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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

Satış listesinde olmamasına rağmen birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida için Beşiktaş kapıyı 15 milyon eurodan açacak. Yönetimin bunun altındaki teklifleri geri çevireceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kendisinden beklenen performansı göstermeyi başaran Hırvat stoper Domagoj Vida için birçok kulüp teklif yapmaya hazırlanırken son talipli Fransız devi Marsilya olmuştu.
 
Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği Vida için Beşiktaş yönetimi yine de fiyat belirlemiş durumda. 
 
Yönetimin kapıyı 15 milyon eurodan açacağı bunun altındaki teklifleri geri çevireceği öğrenildi.
 
MARSİLYA'DAN 12 MİLYON EURO
 
Bu arada Marsilya'nın yapmayı planladığı teklifin ise 12 milyon euro olduğu da ifade ediliyor. Vida'yı İspanyol ve İtalyan takımları da istiyor.
 
(Takvim)

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