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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün fiyatını belirledi

Newcastle’ın 7 milyon euro önerdiği Dorukhan için Beşiktaş’ın 20 milyon istediği öğrenildi. İngiliz basını; oyuncuya W.Ham, Watford, Genova ve A.Madrid’in de ilgi duyduğunu belirtti.

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UZUN süredir Avrupa kulüplerinin yakın takibi altında olan Dorukhan Toköz’ün transferi için İngiliz Newcastle United’ın girişimlerinin olduğu öğrenildi. İngiliz basını; Benitez’in çok istediği Dorukhan için 7 milyon euro önerildiğini ancak Beşiktaş’ın 20 milyon euro istediğini yazdı. İngiliz basınına göre oyuncunun tek talibi bu kulüp değil.
 
GENÇ VE ÇOK YETENEKLİ
 
Dorukhan’ı uzun süredir izleyen ve transfer listesine alan kulüpler arasında West Ham United, Watford, Genova ve Atletico Madrid de var. Bu sezon Beşiktaş’ta yıldızı parlayan ve Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan’ın yaşının da genç olması tercih sebebi olarak gösteriliyor.
 
Akşam
 

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