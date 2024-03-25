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Spor

Beşiktaş düğmeye bastı! Gündem yeniden Steven Berghuis

Bu sezon için umutları tükenen Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı ekip daha öncede ilgilendiği 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis'i yeniden gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi transfer için oyuncuyu yakın takibe aldı. İşte detaylar...

Fanatik25 Mart 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Beşiktaş düğmeye bastı! Gündem yeniden Steven Berghuis
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un takviye istediği bölgelerden biri de sağ kanat hattıydı.

TANIDIK İSİM GÜNDEME GELDİ

Lig bitiminde Rachid Ghezzal'la yollarını ayıracak olan Kara Kartal'da bu bölge için tanıdık bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ, BERGHUIS'I TAKİP EDİYOR

Sezon başında da Beşiktaş Yönetimi'nin takibinde olan Ajax'ın yıldız ismi Steven Berghuis, tekrar radarda... Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın, 32 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ifade edildi.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

10 numara ve sol kanatta da görev alabilen deneyimli hücumcunun Ajax'la olan sözleşmesi ise 2025'te bitiyor.

SEZON PERFORMANSI

3 sene önce Feyenoord'dan 5.5 milyon Euro karşılığında Ajax'ın yolunu tutan Berghuis, Kırmızı-Beyazlı formayla bu sezon 26 karşılaşmaya çıkıp 7 gol ve 10 asistle oynadı.

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