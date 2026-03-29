Beşiktaş düğmeye bastı! Hedef Ferreirinha

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Ferreirinha'nın geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Brezilyalı gazeteci Ramoni Artico'nun haberine göre, 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürütüyor.

Haberde, Sao Paulo yönetiminin oyuncunun olası transferine sıcak baktığı ve gelecek tekliflere zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde transferin yaz transfer döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha önce de Türk kulüplerinin radarına giren Brezilyalı kanat için Aralık 2025'te ESPN tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisi olduğu duyurulmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Ferreirinha bu sezon 12 resmi maça çıktı ve gol katkısında bulunamadı.