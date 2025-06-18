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Spor

Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef 33'lük yıldız Casemiro

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş orta saha için yıldız bir isme yöneldi. Siyah beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi Manchester United'ın gelecek planları arasında yer almayan Casemiro'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM18 Haziran 2025 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef 33'lük yıldız Casemiro
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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, orta saha bölgesi için yıldız bir isme yöneldi. İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın planlamada düşünmediği Casemiro'yu transfer etmek istiyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kadrosunda görmeyi arzuladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Kırmızı-Şeytanlar'ın hocası Ruben Amorim'in organizasyonu arasında yer almıyor. Bu sezon 42 karşılaşmada süre alan Casemiro 5 gol ve 3 asist kaydetti. Piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor

10 MİLYONA SERBEST

Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın ismi de Siyah-Beyazlılar ile anılıyor. 31 yaşındaki yıldız golcünün sözleşmesinde; Avrupa takımları için 10 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu sezon 28 karşılaşmada 6 gol ve 10 asist kaydetti.

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