Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, orta saha bölgesi için yıldız bir isme yöneldi. İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın planlamada düşünmediği Casemiro'yu transfer etmek istiyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kadrosunda görmeyi arzuladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Kırmızı-Şeytanlar'ın hocası Ruben Amorim'in organizasyonu arasında yer almıyor. Bu sezon 42 karşılaşmada süre alan Casemiro 5 gol ve 3 asist kaydetti. Piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor

10 MİLYONA SERBEST

Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın ismi de Siyah-Beyazlılar ile anılıyor. 31 yaşındaki yıldız golcünün sözleşmesinde; Avrupa takımları için 10 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu sezon 28 karşılaşmada 6 gol ve 10 asist kaydetti.