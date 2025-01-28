Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'ya sahayı dar eden ve 4-1 kazanan Beşiktaş, ligde Antalya deplasmanında hüsran yaşadı. 1-1'lik beraberlikle 2 puan daha kaybeden Kartal'ın taraftarı ise takımın güçlendirilmesini bekliyor.

Yeni Başkan Serdal Adalı'nın henüz iki maça çıkan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'le bu konuda somut adımlar atması bekleniyor. İngiliz basını ise Norveçli Hoca'nın simge olduğu M.United'ten bu konuda destek alacağı görüşünde. Beşiktaş'la ismi anılan oyuncuların başında M.United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in kapıyı gösterdiği ve 'Asla oynatmam' çıkışı yaptığı Rashford var.

27 yaşındaki sol kanadı Beşiktaş'a yakıştıran İngilizler, orta saha oyuncusu Casemiro'yu da en ciddi adaylar arasında gösterdi. Football365 sitesi ise Kartal'ın alması muhtemel diğer isimleri şöyle sıraladı: "Altay Bayındır (26), Victor Lindelöf (30), Tyrell Malacia (25), Christian Eriksen (32), Joshua Zirkzee (23)."