  • Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı! Transferde hedef Danilho Doekhi
Spor

Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı! Transferde hedef Danilho Doekhi

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında çıkan habere göre siyah beyazlı ekip, Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Danilho Doekhi için nabız yokladı. İşte detaylar...

12 Kasım 2025 Çarşamba 10:47
Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı! Transferde hedef Danilho Doekhi
ABONE OL

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sky'ın haberine göre, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Danilho Doekhi için Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi.

Sezon başında da Hollandalı stoper için nabız yoklayan Beşiktaş'ın Türkiye'den ilgilenen takım olduğu belirtiliyor.

Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında Doekhi için bir girişim yapması bekleniyor.

PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti.

