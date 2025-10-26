Siyah-Beyazlılar devre arası transfer dönemi için gözünü Güney Amerika pazarına dikti. Kara Kartal, Atletico MG'de kiralık olarak forma giyen Santos'un 21 yaşındaki Bolivyalı on numarası Miguelito'yu listesine aldı. Her iki kanatta da görev yapabilen ve 28 kez Bolivya Milli Takımı forması giyip 8 kez ağları sarsan solak yıldız için eldeber adlı site, "Bolivya Milli Takımı'nda olağanüstü bir performans sergileyen genç yetenek için Beşiktaş, 2026 Dünya Kupası öncesi adım atmak istiyor" haberini geçti. Bek bölgesinde kriz yaşayan ve hücumcu bir profil bakan Beşiktaş, Corintihans oyuncusu Matheuzinho'ya kanca attı. Antendasonofutebol'daki haberde ise şu ifadeler yer alıyor: "Kariyerini geliştirmek ve Avrupa'ya gitmek isteyen Matheuzinho, Türk kulübü Beşiktaş'ın radarında." Piyasa değeri 5 milyon euro olan 25'lik oyuncu; 24 lig maçında 2 gol 3 asistle oynadı.