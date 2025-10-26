İSTANBUL 22°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş dümeni Brezilya'ya kırdı! Transferde hedef 2 genç yıldız
Spor

Beşiktaş dümeni Brezilya'ya kırdı! Transferde hedef 2 genç yıldız

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş dümeni Brezilya'ya kırdı. Siyah Beyazlı ekip, 21 yaşındaki Bolivyalı on numara Miguelito ile Corintihans oyuncusu Matheuzinho'ya kancayı taktı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Ekim 2025 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Brezilya'ya kırdı! Transferde hedef 2 genç yıldız
ABONE OL

Siyah-Beyazlılar devre arası transfer dönemi için gözünü Güney Amerika pazarına dikti. Kara Kartal, Atletico MG'de kiralık olarak forma giyen Santos'un 21 yaşındaki Bolivyalı on numarası Miguelito'yu listesine aldı. Her iki kanatta da görev yapabilen ve 28 kez Bolivya Milli Takımı forması giyip 8 kez ağları sarsan solak yıldız için eldeber adlı site, "Bolivya Milli Takımı'nda olağanüstü bir performans sergileyen genç yetenek için Beşiktaş, 2026 Dünya Kupası öncesi adım atmak istiyor" haberini geçti. Bek bölgesinde kriz yaşayan ve hücumcu bir profil bakan Beşiktaş, Corintihans oyuncusu Matheuzinho'ya kanca attı. Antendasonofutebol'daki haberde ise şu ifadeler yer alıyor: "Kariyerini geliştirmek ve Avrupa'ya gitmek isteyen Matheuzinho, Türk kulübü Beşiktaş'ın radarında." Piyasa değeri 5 milyon euro olan 25'lik oyuncu; 24 lig maçında 2 gol 3 asistle oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.