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Spor

Beşiktaş dümeni Hollanda'ya kırdı! Hedef 29'luk forvet Victor Edvardsen

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş dümeni Hollanda'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, Go Ahead Eagles forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Victor Edvardsen için kulüple masaya oturdu.

Akşam29 Ocak 2025 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Hollanda'ya kırdı! Hedef 29'luk forvet Victor Edvardsen
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Hollanda basınına göre; Beşiktaş, Victor Edvardsen'i kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki forvet için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, Go Ahead Eagle Yönetimi ile masaya oturdu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Edvardsen de Kartal'a sıcak bakıyor. İsveçli golcü, bu sezon 44 maçta 10 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Hollanda'da çıkan haberlerde Edvardsen'in Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş yeni bir forvet istiyor ve bu isim Edvardsen olabilir. Tecrübeli oyuncuya olan ilginin asıl kaynağı Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını yapan Erling Moe. Moe, forvetin sıkı bir takipçisi ve onu kadroda görmek istiyor. Türk Kulübü, teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verecek. Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi, sıkı bir çalışma yürüterek kadroyu güçlendirecek oyuncular aramaya devam ediyor. Beşiktaş Edvardsen'in yanı sıra Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Sörloth'u da alabilir."

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