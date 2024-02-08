Beşiktaş dümeni İtalya'ya kırdı!

Devre arası transfer döneminde yavaş kaldığı için eleştirilen Beşiktaş Yönetimi, bu hafta tüm kartlarını oynayacak.

HEDEF İTALYAN YILDIZ

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Monza forması giyen Roberto Gagliardini için teklif yaptı.

Monza'dan henüz bir cevap gelmese de Beşiktaş'ın yaklaşık 5 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve bu miktarın üstüne çıkmayacağı söylendi.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Monza formasıyla 22 resmi maça çıkan Roberto Gagliardini bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.