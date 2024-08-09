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Spor

Beşiktaş dümeni İtalya'ya kırdı! Transferde hedef Rick Karsdorp

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş bir yıldızı daha bitirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip, Roma forması giyen 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu Rick Karsdorp için teklifte bulundu. İşte detaylar...

Akşam9 Ağustos 2024 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni İtalya'ya kırdı! Transferde hedef Rick Karsdorp
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Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da alınan 5-0'lık tarihi galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündemin bir numaralı ismi Rick Karsdorp.

İtalyan basınına göre, iki kulüp prensipte anlaşmaya vardı. Roma, 1 yıl kontratı kalan ve yola devam etmek istemediği Karsdop'u gözden çıkardı. Beşiktaş'ın Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği vurgulandı. Geçen sezon 28 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki Hollandalı, 3 asist yaptı.

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