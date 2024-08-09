Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da alınan 5-0'lık tarihi galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündemin bir numaralı ismi Rick Karsdorp.

İtalyan basınına göre, iki kulüp prensipte anlaşmaya vardı. Roma, 1 yıl kontratı kalan ve yola devam etmek istemediği Karsdop'u gözden çıkardı. Beşiktaş'ın Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği vurgulandı. Geçen sezon 28 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki Hollandalı, 3 asist yaptı.