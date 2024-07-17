Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.

Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.

RESMİ TEMAS BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

25 MİLYON EURO

Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.