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Spor

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic'in imzasını duyurdu

Beşiktaş Emlakjet, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic'in imzasını duyurdu
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Beşiktaş Emlakjet'te durumu merak edilen başantrenör Dusan Alimpijevic konusunda mutlu sona ulaşıldı.

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

HASAN ARAT AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Dusan Alimpijevic'in durumu ile ilgili açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada Arat, "Dusan Alimpijevic ile anlaşma sağladık. Kontrat imzalanacak. Aynı bütçeyle devam ediyoruz. Bahçeşehir ile birleşmeyi erteledik. Hüseyin Yücel, EuroLeague'e ve basketbola ayıracağı bütçeyi futbola ayırmaya karar verdi ve çok kararlı" ifadelerini kullanmıştı.

RESMİYET KAZANDI

Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'in resmi sözleşmeye imza attığını Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, yaptığı açıklama ile paylaştı. Arseven'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Emlakjet Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile karşılıklı olarak yeniden anlaşarak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık.

Sözleşme şartlarımıza göre ikinci yılda EuroLig çıkış opsiyonunu çıkış tutarında kulübümüz lehine iyileştirme yaparak Beşiktaş'ımızın çıkarlarını koruyarak anlaşmaya vardık.

Önümüzdeki yıl EuroCup ve Süper Lig'de Hocamız ile Final Oynayacak bir kadro kurmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz.

Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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