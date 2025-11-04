İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Beşiktaş duyurdu! 4 futbolcu için sakatlık açıklaması

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, 4 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

4 Kasım 2025 Salı 14:17
Beşiktaş duyurdu! 4 futbolcu için sakatlık açıklaması
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, 4 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."

