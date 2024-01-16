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Spor

Beşiktaş duyurdu! Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

IHA16 Ocak 2024 Salı 12:19 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğu açıklandı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncumuza artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır." denildi.

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