İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9506
  • EURO
    28,8129
  • ALTIN
    1654.54
  • BIST100
    8077.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş duyurdu! Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme
Spor

Beşiktaş duyurdu! Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

14 Eylül 2023 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme
ABONE OL

Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler! Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.