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Spor

Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de

Beşiktaş, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 14:09 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de
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Beşiktaş kulübü, Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun Serie A ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.

Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Football Italia'nın haberine göre, İtalyan ekibi genç oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Semih'in satın alma opsiyonu ise 12 milyon Euro olarak belirlendi. Ayrıca 2 milyon Euro bonus ve Beşiktaş için sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takımda 3 sezon geçiren 19 yaşındaki genç yıldız, 87 maçta 16 gol ve 9 asist kaydetti. Semih, Siyah-Beyazlı kulüp ile 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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