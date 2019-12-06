Beşiktaş Eder için harekete geçti
BEŞİKTAŞ’IN gündeminde yer alan forvetlerden birinin de Lokomotiv Moskova’da forma giyen Portekizli oyuncu Eder olduğu öğrenildi.
Scout ekibi, geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki golcü oyuncuyu izlemek için için Rusya’ya gitti ve son durumu hakkında bilgi aldı. Eder’in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Akşam
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