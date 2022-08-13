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Spor

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre anma törenine yönetim kurulu üyeleri Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Seba'nın anma törenine katılan yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

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