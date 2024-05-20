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Spor

Beşiktaş, efsanesi ''Baba'' Recep Adanır'ı andı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Recep Adanır'ı vefatının yedinci yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, efsanesi ''Baba'' Recep Adanır'ı andı
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "Baba Recep Adanır'ı Saygıyla Anıyoruz" başlığıyla paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının yedinci yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz. Her iki ayağından füze çabukluğuyla çıkan çok sert şutları, top hakimiyetini süsleyen driplingleri ve topu ayakları arasında saklayarak rakip sahada yaptığı kısa deparlarla Recep Adanır, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbol teknisyenlerinden birisiydi. Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, çok iyi bir kaptan da olduğu için Türk futbolunda "Baba" lakabı ile anılan birkaç sporcudan birisi olmuş, 10 yıl taşıdığı Beşiktaş forması altında 6 resmi şampiyonluğa imzasını atmış ve centilmenliğiyle tüm sporseverlerin övgüsünü kazanmış Recep Adanır'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz.

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