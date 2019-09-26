25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6796
  • 6,225
  • 279.264
  • 102989
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş efsanesi İlhan Mansız'dan başkanlık açıklaması: Bir gün neden olmasın?

Beşiktaş'ta başkan adayları arasında eski futbolculardan Ali Gültiken’in de adı geçiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gültiken’in yeterli destek bulması halinde adaylığı düşünebileceği iddia edilirken, Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu. Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.

(Güneş)

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

'Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak'

'Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak'

EYT'lileri umutlandıran gelişme

EYT'lileri umutlandıran gelişme

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Kan donduran gerçek otopside ortaya çıktı

Kan donduran gerçek otopside ortaya çıktı

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA