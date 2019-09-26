Beşiktaş efsanesi İlhan Mansız'dan başkanlık açıklaması: Bir gün neden olmasın?
Beşiktaş'ta başkan adayları arasında eski futbolculardan Ali Gültiken’in de adı geçiyor.
Gültiken’in yeterli destek bulması halinde adaylığı düşünebileceği iddia edilirken, Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu. Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.
(Güneş)
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